Em comunicado, a empresa explicou que "o último dia de funcionamento daquela loja cumpriu-se dia 26 outubro de 2018" e que "irá reabrir, no dia 03 de fevereiro, segunda-feira, no mesmo local onde funcionava anteriormente, estando aberta nos dias úteis das 09:00 às 12:30 e das 14:00 às 17:30".

Em comunicado, os CTT - Correios de Portugal referem que "esta é a terceira loja em sede de concelho a ser reaberta, no âmbito do compromisso público da empresa, tendo em vista o reforço da elevada proximidade às populações e da capilaridade da rede, não procedendo, como já foi tornado público, a novos encerramentos".

Em janeiro de 2019, a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) exigiu aos CTT a apresentação de "uma proposta" para que todos os concelhos do país tenham, "pelo menos, uma estação de correios ou um posto de correios com características equivalentes às da estação".

Além da reabertura agora anunciada, os CTT já reabriram as lojas de Alpiarça, no distrito de Santarém e Vila Flor, no distrito de Bragança.

