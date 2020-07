O anual debate sobre o estado da Nação encerra, sempre no final de julho, o ano parlamentar, mas contrariamente à mensagem de 2019, que segundo o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, foi então de "otimismo e confiança", com sucessivos crescimentos económicos anuais acima dos 5%, a de 2020 será substancialmente diferente.

Em plena pandemia, Ulisses Correia e Silva, que assumiu o cargo de primeiro-ministro após as eleições legislativas de 2016, com a vitória do Movimento para a Democracia (MpD), já admitiu há algumas semanas que proteger a população da covid-19 é a prioridade: "Prefiro perder todas as eleições do que perder esta guerra contra o combate ao covid-19".