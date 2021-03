Os analistas esperavam que o crescimento ficasse inalterado em 4,1%.

"A revisão em alta reflete principalmente uma reavaliação superior relativa aos investimentos privados, parcialmente compensada por uma revisão em baixa dos investimentos fixos de não residentes", indicou o ministério em comunicado.

Esta revisão não influencia os números anuais, mantendo-se no conjunto de 2020 uma contração do Produto Interno Bruto (PIB) de 3,5%, o pior ano desde o fim da Segunda Guerra Mundial.

Durante as audições que tiveram lugar esta semana no Congresso, o presidente do banco central norte-americano, Jerome Powell, reafirmou que a economia dos Estados Unidos foi gravemente afetada pela pandemia de covid-19 e que está longe de uma recuperação completa.

A subida das taxas de juro só será ponderada quando "a economia estiver perto de estar completamente restabelecida", indicou Powell em declarações a uma rádio.

