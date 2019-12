Crescimento da economia dos EUA confirmado em 2,1% no 3.º trimestre O crescimento da economia norte-americana no terceiro trimestre decorreu a um ritmo anual de 2,1%, confirmou a estimativa final divulgada hoje pelo Governo norte-americano. economia Lusa economia/crescimento-da-economia-dos-eua-confirmado-em_5dfcdc409abf0d79a6a231cf





O relatório sobre a conjuntura destaca elementos positivos: o aumento das despesas de consumo foi revisto em alta (de 2,9% para 3,2%) e a descida do investimento das empresas foi menos acentuada do que indicavam as anteriores previsões (não recuou 2,7%, mas 2,3%).

O crescimento registado entre julho e setembro permaneceu em linha com as previsões dos analistas.

Segundo os dados do Departamento do Comércio, a atividade económica dos Estados Unidos cresceu a um ritmo de 3,1% entre janeiro e março e de 2% no segundo trimestre, estando no 11.º ano de crescimento.

Esta solidez reflete-se no mercado laboral, que continuou a mostrar a sua vitalidade em novembro, com a criação de 266 mil postos de trabalho e uma taxa de desemprego que ficou em mínimos de 50 anos, nos 3,5%.

Na semana passada, o banco central norte-americano indicou que manteve as suas previsões de crescimento de 2,2% para este ano, de 2% para 2020 e de 1,9% para 2021.

