Crédito malparado diminuiu 8,6 mil ME em 2019 - BdP O crédito malparado no balanço dos bancos portugueses caiu 8.658 milhões de euros em 2019, segundo os dados hoje divulgados pelo Banco de Portugal. economia Lusa economia/credito-malparado-diminuiu-8-6-mil-me-em-2019_5e85dbe3fed2021973b4db55





Na publicação 'Sistema bancário português -- desenvolvimentos recentes', hoje divulgada, o regulador e supervisor bancário refere que no final de dezembro de 2019 o valor bruto de crédito malparado era de 17.194 milhões de euros, valor que representa menos 8.658 milhões de euros do que o registado em dezembro de 2018 (25.852 milhões de euros).

O crédito malparado no balanço dos bancos que operam em Portugal representava, em dezembro de 2019, 6,1% do crédito total, abaixo dos 9,4% de dezembro do ano anterior.

A maior parte da redução do crédito malparado feita em 2019 aconteceu no último trimestre, período em que o malparado se reduziu em 4,5 mil milhões de euros.

Nos últimos anos, os bancos portugueses têm reduzido de forma significativa o seu crédito malparado, cumprindo uma das exigências das autoridades bancárias, sobretudo através de significativas vendas de carteiras de crédito.

Entre dezembro de 2015 e dezembro de 2019, o crédito malparado (valor bruto) reduziu-se em mais de 30 mil milhões de euros.

Devido à crise provocada pela pandemia da covid-19, o Governo criou uma lei que permite a famílias e empresas suspenderem o pagamento de créditos entre abril e setembro deste ano.

Contudo, essas moratórias não significam nem um incumprimento pelos clientes nem esse crédito não pago terá implicações automáticas no malparado dos bancos, de acordo com a decisão das autoridades.

IM // JNM

Lusa/Fim