Numa projeção elaborada tendo em conta uma convergência linear em quatro anos, considerando um acréscimo anual de 0,125 pontos percentuais (p.p.) do Produto Interno Bruto (PIB) até serem atingidos os 2% de despesa com Defesa em 2029, "chegar-se-ia nesse ano a um défice orçamental 0,6 p.p. do PIB mais elevado do que projetado em políticas invariantes e o rácio da dívida pública agravar-se-ia em 1,3 p.p. do PIB".

Segundo as estimativas do CFP divulgadas hoje, num cenário em políticas invariantes, ou seja, se não forem tomadas novas medidas, o défice estimado é de 0,6% do PIB, enquanto que se fosse incluído o aumento do gasto na Defesa para 2% do PIB nas contas, o défice seria de 1,2%.

Já o rácio da dívida pública é projetado em 85,4% do PIB em políticas invariantes, em 2029, e em 86,6% caso a meta de despesa fosse atingida nesse ano.

"Em termos de efeito direto nas finanças públicas este acréscimo reflete-se inteiramente em despesa primária agravando o saldo orçamental e a dívida pública", conclui o CFP.

A presidente do CFP ressalvou ainda assim, na apresentação do relatório hoje, que podem existir outros efeitos decorrentes do investimento em Defesa, como por exemplo "oportunidades de criação de emprego".

Além disso, a "aposta que a União Europeia está a fazer no desenvolvimento das indústrias da Defesa pode ser também uma forma de potenciar o crescimento futuro das economias europeias, associado a outros objetivos que tem como descarbonização e indústrias limpas".

É de salientar, no entanto, que esta projeção foi divulgada hoje de manhã e o fecho dos dados utilizados para o relatório foi em 02 de abril, mas o primeiro-ministro anunciou hoje uma antecipação da meta de despesa de 2% do PIB, em Conselho de Ministros.

