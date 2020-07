Hong Kong, China, 09 jul 2020 (Lusa) - A agência de notação financeira Fitch Ratings decidiu hoje manter Moçambique em CCC ('lixo') devido à situação económica, financeira e de elevada dívida pública do país, agravada pelas consequências da pandemia de covid-19.

"O 'rating' CCC [terceiro pior nível da escala] reflete as necessidades elevadas e permanentes de financiamento externo e orçamentais, exacerbadas pelo choque do novo coronavírus e pelos dois ciclones que atingiram o país em 2019", lê-se no anúncio da manutenção do 'rating' em CCC, o terceiro pior nível na escala sobre a qualidade do crédito soberano, no qual se explica que "as pressões de financiamento são geradas pelo alto nível de dívida pública e pelas vulnerabilidades das contas públicas nas empresas do Estado".