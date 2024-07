Recentemente eleito eurodeputado pela IL, João Cotrim Figueiredo subiu esta tarde ao púlpito da VIII Convenção Nacional da IL durante a discussão dos estatutos, assumindo não ser "enorme fã de política interna", mas sim de "política feita para fora" e que produza efeitos na vida das pessoas.

"Só teremos resultados lá fora, impacto prático na vida das pessoas, se tivermos uma IL que ganhe, que se habitue a ganhar, que saiba ganhar. Posso não perceber muito de estatutos, mas de ganhar e de fazer crescer a IL vou sabendo alguma coisa", defendeu.

A fórmula do antigo presidente do partido e primeiro deputado liberal na Assembleia da República é que "a IL só continuará a ganhar e a crescer se se adaptar e se souber evoluir com os tempos".

"Se souber adaptar o seu crescimento aos novos dados políticos a começar, sim, pelos estatutos que hoje aqui se discutem", concretizou.

Escusando-se a entrar em grandes pormenores, Cotrim Figueiredo referiu que "há algumas disposições dos atuais estatutos" que já bloqueiam a ação do partido e, por isso, "não é indiferente" que saia desta convenção uma ou outra proposta de alteração estatutária, ou mesmo nenhuma", o que faria com que a IL ficasse com os atuais estatutos.

"Com grande humildade - não sou fundador do parido - vos peço: deem dois terços dos votos à proposta do grupo do trabalho dos estatutos que emanou do conselho nacional para a IL continuar a crescer e para a IL continuar a ganhar", pediu.

JF/JE // JPS

Lusa/fim