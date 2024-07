O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 1,35 dólares acima dos 83,73 com que acabou as transações na segunda-feira.

O preço do barril acabou em alta, ajudado por expectativas relativas a bancos centrais, como o dos EUA, que estará "mais próximo" de decidir uma redução da sua taxa de juro de referência em setembro, conforme declarações do governador do banco da Reserva Federal em Neva Iorque, John Williams, em entrevista ao The Wall Street Journal.

