O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, acabou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 2,48 dólares abaixo dos 85,11 dólares com que encerrou as transações na quinta-feira.

A forte queda do crude europeu ocorreu no dia em que problemas informáticos nos sistemas Windows, da Microsoft, no seguimento de uma atualização mal feita da plataforma de segurança informática CrowdStrike, teve incidentes a nível global, desde aeroportos e transportes aéreos a hospitais e meios de comunicação.

Mas, pelo contrário, no mercado não se sentiram efeitos das afirmações feitas hoje pelo governo russo, de que a decisão ucraniana de terminar com o trânsito de petróleo russo para a Eslováquia e a Hungria, através do oleoduto Druzhba (Amizade), que passa no seu território, vai prejudicar estes dois Estados.

