O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, acabou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 29 cêntimos abaixo dos 79,29 dólares com que encerrou as transações na terça-feira.

O Brent prosseguiu uma tendência descendente, pelo quinto dia consecutivo, com os investidores a reagirem à eventualidade de Donald Trump impor taxas alfandegárias às importações provenientes de China, México, Canadá e União Europeia e às suas consequências a nível global.

Por outro lado, Trump ameaçou na sua plataforma Truth Social, manter as sanções à Federação Russa se o presidente russo, Vladimir Putin, não chegar a acordo para acabar com a invasão da Ucrânia, quase três anos depois de a ter iniciado.

O crude europeu chegou aos 82 dólares, um máximo desde agosto, depois de o presidente Joe Biden ter imposto na semana passada o maior conjunto de sanções à indústria petrolífera russa.

Enquanto novo presidente, Trump já fez saber que quer aumentar a produção de petróleo e gás dos EUA.

RN // RBF

Lusa/fim