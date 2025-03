O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 1,56 dólares abaixo dos 73,18 com que encerrou as transações na sexta-feira.

O valor do Brent assumiu uma tendência descendente depois de Donald Trump anunciar a imposição de taxas alfandegárias a produtos agrícolas a partir de 02 de abril.

Segundo vários analistas, estas guerras comerciais com que Trump tem ameaçado os parceiros comerciais dos EUA vão continuar a pressionar a cotação do crude nas próximas semanas.

