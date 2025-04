O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, finalizou a sessão no International Exchange a cotar 1,43 dólares acima dos 63,33 com que encerrou as transações na quinta-feira.

O Brent conseguiu terminar a semana em tom positivo, depois de o secretário da Energia dos EUA, Chris Wright, ter dito que poderia deter as exportações de petróleo iraniano, como parte da sua política de pressão máxima sobre o Irão, a propósito do programa nuclear deste.

"Podemos rastrear os barcos que saem do Irão. Sabemos para onde vão. Podemos deter a exportação de petróleo do Irão", disse Wright.

Estas declarações foram feitas a um dia do início das negociações de alto nível entre Washington e Terão sobre o programa nuclear, que vão decorrer em Omã, em contexto de troca de ameaças entre as partes.

Por outro lado, os investidores continuam muito pendentes do desenvolvimento da guerra comercial lançada por Donald Trump, depois de este ter anunciado uma pausa de 90 dias na aplicação das taxas alfandegárias aos países que não aplicaram represálias contra os EUA. Como a China as aplicou, Trump decidiu agravar as taxas alfandegárias para 145%.

Em resposta, a China anunciou hoje que vai subir as taxas alfandegárias sobre as importações provenientes dos EUA até 125%.

Em síntese, os investidores estão sujeitos a uma forte incerteza, que se traduz em volatilidade nos mercados, queda das bolas europeias e desvalorização do dólar perante receios de uma recessão generalizada.

