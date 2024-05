O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou as transações no International Exchange Futures a cotar 30 cêntimos acima dos 83,58 dólares com que fechou a sessão na quarta-feira.

A negociação do Brent evoluiu em alta em dia em que se mantêm as tensões geopolíticas e em que uma dirigente da Reserva Federal, a presidente da 'antena' do banco em Boston, Susan Collins, arrefeceu as expectativas de uma descida da taxa de juro.

Collins sublinhou que o primeiro objetivo do banco central dos EUA continua a ser colocar a inflação abaixo dos dois por cento, e não o nível da taxa de juro.

