O barril de crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou o dia no International Exchange a cotar 20 cêntimos abaixo dos 73,01 dólares com que encerrou as transações na segunda-feira.

A cotação do Brent continuou a baixar, depois de o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ter anunciado que o Gabinete de Segurança do país tinha aceitado a proposta de cessar-fogo no Líbano durante 60 dias, se bem que tenha dito que Israel mantém "a liberdade de ação" se a milícia xiita do Hezbollah violar o acordo.

Depois de ter começado a semana a ceder quase três por cento, o crude europeu travou as perdas quando os investidores estão atentos à próxima reunião dos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados, juntos no designado OPEP+, em 01 de dezembro, onde podem anunciar um novo adiamento do seu plano de aumentar a produção em 180 mil barris diários previsto para janeiro.

A analista de mercados da Forex, Razan Hilal, disse hoje que se espera que o OPEP+, no domingo, "deixe sem mudanças as quotas de produção, o que reflete as avaliações de risco para os níveis de oferta e procura de 2025 e as tendências débeis dos preços do petróleo".

