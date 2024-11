A cotação do petróleo do Mar del Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 61 cêntimos abaixo dos 75,53 dólares com que encerrou as transações na terça-feira.

O Brent reagiu em baixa à vitória do republicano nas eleições presidenciais norte-americanas e à forte subida do dólar, que foi a mais elevada desde março de 2020.

Segundo o analista de mercado Fawad Razaqzada, da Forex, as previsões sobre o Brent foram "ligeiramente descendentes" depois da vitória de Trump, uma vez que este, durante a campanha, "prometeu levantar as restrições à produção nacional de combustíveis fósseis e pretende cear uma ampla gama de barreiras alfandegárias às importações".

Este cenário leva Razaqzada a admitir que o crude pode ficar sob pressão, dada a possibilidade de uma maior atividade de perfuração poder levar a uma maior produção de petróleo nos EUA.

Por outro lado, aquelas barreiras alfandegárias podem afetar a procura em mercados-chave, como a China.

