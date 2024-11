O petróleo do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 45 cêntimos acima dos 75,08 dólares com que encerrou as transações na terça-feira.

O Brent ganhou terreno na expectativa dos resultados eleitorais no EUA.

Em todo o caso, os investidores adquiriram apostas na alta dos futuros do petróleo, de forma a protegerem-se da eventualidade de os preços poderem disparar para os 100 dólares por barril, se a situação no Médio Oriente piorar ainda mais nos dias posteriores às eleições.

A agência Bloomberg divulgou um balanço de aquisições de opções de compra em dezembro com um total superior a 10 milhões de barris de petróleo dos EUA.

Em termos imediatos, a atenção dos investidores é dividida com a reunião da Reserva Federal dos EUA, sobre política monetária, marcada para esta semana.

Por junto, a analista de mercado da Forex, Razan Hilal, considerou que "os fatores chave que influenciam o mercado petrolífero, no contexto das eleições norte-americanas, incluem políticas sobre financiamento militar, estratégias económicas, relações externas, a tendência de mudança para a energia renovável e a cooperação entre os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os não membros".

RN // RBF

Lusa/fim