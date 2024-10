O petróleo do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 26 cêntimos acima dos 72,55 dólares com que encerrou as transações na quarta-feira.

O Brent respondeu em alta à eventualidade de um ataque do Irão a Israel, a partir do território iraquiano, depois dos "ataques precisos contra objetivos militares" feitos pelos israelitas na semana passada, depois de uma publicação do meio Axios, com avançava cenários com duas fontes israelitas não identificadas.

Justamente tinha sido a resposta militar israelita ao Irão que provocou uma queda superior a seis por cento da cotação do Brent no início desta semana, por não ter afetado nem infraestruturas de produção e distribuição petrolíferas nem nucleares iranianas.

A subida do Brent resultou ainda de informação macroeconómica chinesa, que revelou um crescimento da produção industrial pela primeira vez desde abril de 2024.

