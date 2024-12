O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no International Exchange a cotar 11 cêntimos abaixo dos 73,52 dólares com que encerrou as transações na quarta-feira.

O Brent baixou depois de a Agência Internacional de Energia (AIE) ter estimado hoje, no seu relatório mensal, que o excedente de produção do crude vai ser de 950 mil barris por dia em 2025.

Mesmo assim, admitiu que este número poderia aumentar para os 1,4 milhões de barris, se a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados, como a Federação Russa, decidiram acabar com o seu programa de redução voluntária de produção em março.

Justamente, na quarta-feira, a OPEP reviu em baixa a sua previsão sobre o crescimento da procura de petróleo a nível mundial em 2024 e 2025, pelo quinto mês consecutivo, apenas uma semana depois de ter anunciado que iria adiar pela terceira vez e até abril o seu plano de aumentar a produção.

As preocupações dos investidores com a desaceleração da China e a sua baixa procura de petróleo reduziram-se ligeiramente esta semana, depois de Pequim ter anunciado, pela primeira vez em 14 anos, os primeiros alívios da sua política monetária e medidas orçamentais "proativas" para estimular o crescimento económico.

Além disso, as importações petrolíferas chinesas cresceram em novembro (14,3% homólogos), pela primeira vez em sete meses.

Os investidores continuam, por outro lado, muito atentos à situação geopolítica no Médio Oriente e à espera da reunião da Reserva Federal dos EUA, na próxima semana, de onde pode sair o anúncio de um corte na taxa de juro de referência, depois de hoje o Banco Central Europeu ter decido cortar a sua em 25 pontos-base, para três por cento.

