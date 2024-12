O barril de crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no International Exchange a cotar cinco cêntimos acima dos 72,14 dólares com que encerrou as transações na segunda-feira.

O Brent manteve-se praticamente sem alterações, devido ao que foi visto pelos investidores como uma redução das tensões no Médio Oriente, após a queda do regime sírio e a nomeação pelos rebeldes de um primeiro-ministro interino.

O preço foi também sustentado pelas estatísticas chinesas divulgadas pela agência alfandegária, que mostrou que as importações de petróleo aumentaram 14,3% homólogos, o que é o primeiro crescimento em sete meses.

O arrefecimento da economia chinesa, a principal compradora de petróleo, tinha sido uma das razões que levou a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados, que formam o designado OPEP+, a voltarem a adiar o aumento da produção.

Na sua reunião plenária de quinta-feira, dia 05, o OPEP+ anunciou que iria adiar até 01 de abril a subida gradual da produção e estendeu de 12 para 18 meses - até final de 2026 - o período no qual prevê regressar ao nível de produção antes dos cortes de 2,2 milhões de baris diários, o que se vai traduzir em aumentos mensais inferiores aos 180 mil barris diários planeados.

RN // RBF

Lusa/fim