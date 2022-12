O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,29 dólares abaixo dos 82,22 dólares com que fechou as transações na quarta-feira.

Após três dias consecutivos a subir, a cotação do Brent voltou a cair, numa sessão em que o receio de novas subidas das taxas de juro concentrou a atenção dos investidores.

Contribuiu ainda para a queda do preço do petróleo bruto a perspetiva de que o aumento de casos de covid-19 na China vai ter impacto na procura por parte do gigante asiático.

