O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 2,14 dólares abaixo dos 81,20 com que fechou as transações na quinta-feira.

A cotação do Brent baixou pela segunda sessão consecutiva e fechou abaixo do limiar simbólico dos 80 dólares, que tinha superado no início da semana.

Mas, em termos de comparação semanal estática, perante a renovada expectativa de um arrefecimento da economia internacional, depois de novas subidas das taxas de juro pelos principais bancos centrais, o preço do Brent fechou 3,78% acima do valor de há oito dias.

RN // RBF

Lusa/fim