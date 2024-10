O crude do Mar do Norte, de referência em Europa, fechou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 1,08 dólares abaixo dos 76,04 dólares com que encerrou as transações na terça-feira.

O Brent perdeu terreno hoje no seguimento de a Agência de Informação sobre Energia dos EUA ter divulgado uma subida dos stocks de petróleo nos EUA, na semana passada, de 5,5 milhões de barris, acima do esperado pelos analistas.

Por outro lado, o dólar atingiu o seu nível mais alto desde o final de julho, o que também pressionou os preços e a procura dos compradores que negoceiam com outras divisas.

Em pano de fundo mantém-se a preocupação dos investidores com a situação no Médio Oriente e o efeito que possa vir a ter no fornecimento de petróleo da região a anunciada resposta de Israel ao ataque com mísseis que o Irão efetuou no início do mês.

