O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, finalizou o dia no Intercontinental Exchange a cotar três cêntimos abaixo dos 74,25 dólares com que encerrou as transações na terça-feira.

O Brent travou a sua marcha descendente que já dura há quatro sessões, depois de se terem reduzido os receios com um ataque israelita às infraestruturas petrolíferas do Irão e os subsequentes problemas de interrupção no fornecimento de petróleo.

Desde o início desta semana, o Brent já desvalorizou cerca de sete por cento desde que a imprensa norte-americana noticiou que Netanyahu deve limitar a sua anunciada represália contra o Irão a objetivos militares e não nucleares ou petrolíferos.

Além disso, também durante esta semana, a Agência Internacional de Energia e a Organização dos Países Exportadores de Petróleo reviram em baixa as suas previsões de crescimento da procura mundial de petróleo para 2024 e 2025.

