O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, acabou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 3,21 dólares abaixo dos 77,46 com que fechou as transações na segunda-feira.

A acentuada desvalorização que o Brent apresenta hoje, que o colocou no mínimo de duas semanas, foi atribuída a uma notícia do Washington Posto, segundo a qual o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, não vai incluir instalações nucleares e petrolíferas iranianas nas represálias que está a planear.

A notícia veio aliviar os receios dos investidores quanto a possíveis interrupções do fornecimento de petróleo proveniente da região.

Para mais, a notícia é divulgada depois de a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e a Agência Internacional de Energia terem revisto em baixa as suas previsões de crescimento da procura mundial de petróleo em 2024 e 2025, muito por força do enfraquecimento da procura de petróleo pela China.

