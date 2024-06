O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no Intercontinental Exchange (ICE) a cotar 26 cêntimos abaixo dos 85,33 dólares com que acabou as transações na terça-feira.

Ao longo do dia, a cotação evoluiu com altos e baixos, com os investidores a ponderarem a tensão entre a oferta e procura.

Contudo, é predominante entre os investidores a convicção de que a cotação venha a fixar-se em níveis superiores ao dos últimos meses, dado o esperado aumento do consumo de combustíveis com as viagens de verão.

RN // RBF

Lusa/fim