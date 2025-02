O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 62 cêntimos acima dos 75,22 dólares com que encerrou as transações na segunda-feira.

O Brent reagiu em alta no dia em que representantes diplomáticos dos EUA e da Federação Russa se reuniram na Arábia Saudita, para o seu primeiro encontro de alto nível desde há anos entre estes Estados para normalizar as suas relações e iniciar as conversações para negociar o fim da guerra causada pela invasão russa da Ucrânia.

Um eventual acordo de paz poderia aumentar os fluxos globais de petróleo, ao aliviar as sanções dirigidas a Moscovo, segundo analistas, que, não obstante, guardam prudência em relação a futuros desenvolvimentos.

Por seu lado, líderes europeus realizaram na segunda-feira uma reunião de emergência em Paris para abordar a segurança da Europa e o futuro da Ucrânia.

Esta reunião vai prolongar-se na quarta-feira, desta vez com dirigentes "não europeus", anunciou o presidente francês, Emmanuel Macron.

