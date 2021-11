O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 2,73 dólares abaixo dos 73,30 com que fechou as transações na segunda-feira

A cotação do Brent voltou a ter uma queda acentuada depois de a Reserva Federal dos EUA advertir que a subida de casos de infeções e a nova variante do novo coronavirus podem prejudicar a recuperação da economia.

A disposição dos investidores também sofreu com a perspetiva de as vacinas serem menos efetivas contra a variante Ómicron, como alertou o conselheiro-delegado da farmacêutica Moderna, Stephane Bancel.

