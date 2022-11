O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 3,12 dólares abaixo dos 92,90 com que fechou as transações na quarta-feira.

O Brent prolongou assim a tendência de descida, depois de ter atingindo no final da semana passada os 96,12 dólares.

A baixa de hoje ocorreu depois de o governo britânico ter anunciado a entrada em recessão da economia do Reino Unido e apresentado um plano orçamental, que inclui subidas de impostos e cortes na despesa pública.

RN // RBF

Lusa/fim