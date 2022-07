O petróleo do Mar do Norte perdeu 10,73 dólares face a esta segunda-feira, quando fechou o dia a negociar nos 113,5 dólares, pressionado por receios de queda na procura devido à desaceleração económica global.

Já o preço do Texas Intermediate Oil (WTI) caiu 8,2%, fechando a negociar nos 99,50 dólares, a primeira vez abaixo da barreira dos 100 desde o início de maio.

Hoje, o banco Citi alertou que o preço do Brent pode entrar em colapso com uma recessão e colocar o barril a negociar a cerca de 65 dólares até ao final do ano e cerca de 45 até ao final de 2023.

