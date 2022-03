O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 6,21 dólares acima dos 115,48 dólares com que encerrou as transações na terça-feira.

A cotação do crude voltou a registar uma acentuada subida depois de se saber que os 'stocks' de petróleo dos EUA desceram na semana passada, segundo o Singular Bank, mas também com as perspetivas de novas sanções contra o petróleo russo e os desgastes em um terminal de exportação petrolífera russo.

O Brent apenas tinha terminado acima dos 120 dólares por três vezes desde junho de 2011.

"Parece que todos os ventos sopram para cima", comentou, em síntese, Phil Flynn, da corretora Price Futures Group.

