O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão a cotar 3,34 dólares acima dos 94,49 dólares com que encerrou as transações na quinta-feira.

O agressivo corte de produção anunciado pelo grupo OPEP+ continuou a impulsionar a cotação do barril, que acaba a semana a cotar 11,22% acima do valor de f4cho da semana passada.

A decisão do grupo, liderado pela Arábia Saudita e Federação Russa de reduzir a produção em dois milhões de barris por da aliviou as perspetivas de um excesso de oferta perante o arrefecimento da economia internacional.

Ao optar por esta via, o OPEP+ ignorou as pressões dos EUA para baixar o preço do petróleo.

A decisão é considerada mesmo "mais um sinal de que, quando a economia internacional se está a dividir, a Arábia Saudita se está a afastar dos EUA e a aproximar-se do campo liderado pela China", apontou a consultora Capital Economics.

