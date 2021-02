O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,70 dólares acima dos 65,34 com que fechou as transações na terça-feira.

A cotação do Brent avançou pela terceira sessão consecutiva, apesar de um aumento inesperado dos stocks dos EUA em cerca de um milhão de barris.

Ao contrário, as reservas de combustíveis destilados, como o diesel e o gasóleo para aquecimento, caíram em cinco milhões de barris, o que avivou o otimismo sobre a recuperação da procura.

