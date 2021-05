O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,63 dólares acima dos 67,03 com que fechou as transações na quinta-feira.

A cotação do Brent recuperou parte do terreno perdido na quinta-feira, em parte devido à debilidade do dólar, a divisa em que se negoceiam os futuros do petróleo.

Em termos homólogos, a cotação do Brent fechou hoje a subir 0,53%.

RN // PDF

Lusa/Fim