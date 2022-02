O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou no International Exchange Futures a cotar 2,24 dólares acima dos 96,84 com que encerrou as transações na quarta-feira.

A invasão da Ucrânia pela Federação Russa, segundo produtor mundial depois da Arábia Saudita, ameaça o fornecimento de energia, perante uma crescente procura global, no seguimento de um alívio das restrições existentes para procurar travar a pandemia do novo coronavirus.

Os analistas preveem que o preço do petróleo se mantenha nos próximos dias, com alguns anteciparem mesmo os 120 dólares por barril.

