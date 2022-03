O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,78 dólares acima dos 117,99 com que fechou as transações na quinta-feira.

A cotação do Brent subiu no final de uma semana em que as negociações foram marcadas pela incerteza quanto aos efeitos da invasão russa da Ucrânia no mercado do petróleo.

As especulações sobre a redução da procura provocada pela subida do preço do crude e pela recusa de vários países europeus a deixarem de comprar hidrocarbonetos aos russos conviveram nos últimos dias com o receio de a o conflito vir a provocar a redução da oferta petrolífera global.

RN//RBF

Lusa/fim