O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar sete cêntimos acima dos 82,19 dólares com que fechou as transações na terça-feira.

A cotação do Brent manteve a tendência altista, depois da forte subida da véspera, em 3,18%.

Estas valorizações estão a ocorrer apesar da anunciada libertação de reservas estratégicas por grandes consumidores, como EUA, China, Índia e Japão.

Os analistas acreditam que a ação coordenada por Washington pode levar a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os seus aliados, como a Federação Russa, que formam o designado OPEP+, a tomarem medidas que visem contrariar os efeitos pretendidos por aqueles grandes consumidores.

Os analistas admitem que o OPEP+, liderado por sauditas e russos, decida inverter a sua intenção de aumentar em 400 mil barris diários a sua produção em dezembro.

RN//RBF

Lusa/fim