O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,09 dólares abaixo dos 74,27 com que fechou as transações na terça-feira.

A sessão foi muito volátil, com o Brent a chegar a cotar em 75,50 dólares por barril.

Os investidores estiveram atentos à reunião da Reserva Federal, que acabou por deixar inalterada a sua principal taxa de juro.

