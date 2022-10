O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,78 dólares abaixo dos 94,28 com que fechou as transações na terça-feira.

A cotação do Brent chegou a aproximar-se dos 98 dólares na semana passada, no seguimento do corte de produção anunciado pelo grupo designado OPEP+, que junta os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) com aliados como a Federação Russa, mas esta semana já conta com três dias consecutivos de baixa.

O esperado arrefecimento da economia internacional e o seu impacto na procura de petróleo continua a pesar sobre a cotação, apesar das manobras de sauditas e russos para evitarem a baixa dos preços.

