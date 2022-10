O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,63 dólares abaixo dos 97,83 com que fechou as transações na sexta-feira.

Os sinais de desaceleração económica na China pesaram sobre a cotação do petróleo durante a sessão.

A persistência da perspetiva de uma descida da procura contrariou o impulso para a subida do preço que o grupo OPEP+ pretendia com o anúncio na semana passada de um corte da sua produção.

