O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,82 dólares abaixo dos 101,23 com que fechou a última negociação.

Após dois dias em que se registou uma subida do preço, o Brent voltou a cair abaixo dos 100 dólares, barreira que tinha ultrapassado na terça-feira.

O receio de que uma desaceleração da economia global afete a procura por petróleo pesou mais uma vez no preço e compensou as especulações sobre possíveis medidas da Organização dos Países Produtores de Petróleo (OPEP) para evitarem as descidas dos preços, especulações que têm dominado as negociações nas últimas sessões.

DMC // CC

Lusa/Fim