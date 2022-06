O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 2,76 dólares acima dos 115,23 com que fechou as transações na segunda-feira.

O preço do barril subiu depois de aumentarem as dúvidas entre os investidores sobre a capacidade de os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo aumentarem os seus níveis atuais de produção.

Os investidores também estiveram a seguir as conversações no G7 sobre o estabelecimento de um preço máximo ao petróleo vendido pela Federação Russa.

