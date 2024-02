O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 56 cêntimos acima dos 81,63 dólares com que fechou as transações na quinta-feira.

O receio com uma extensão do conflito no Médio Oriente, depois de Israel ter recusado a proposta de tréguas do Hamas, voltou a condicionar a evolução dos preços.

Em termos semanais, o Brent acaba o dia de hoje a valorizar 6,2% acima do fecho da semana passada.

Os investidores seguem com inquietação a situação na Faixa de Gaza, perante a possibilidade de os militares israelitas desenvolverem uma ofensiva sobre Rafah, onde estão concentrados mais de um milhão de palestinianos.

Este mês, a cotação do barril tem-se mantida elevada, para o que também tem contribuído a situação no Mar Vermelho, a principal rota usada no transporte de mercadorias da Ásia para a Europa, com os ataques dos rebeldes iemenitas houthis a embarcações comerciais.

