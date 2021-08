O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 79 cêntimos abaixo dos 71,33 dólares com que fechou as transações na quinta-feira.

Os investidores estiveram sob a influência do avanço da variante delta do novo coronavirus na Ásia, bem como do anunciado aumento de produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e dos seus aliados, juntos no designado OPEP+, a partir deste mês.

RN // PDF

Lusa/Fim