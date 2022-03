O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,95 dólares abaixo dos 111,14 com que fechou as transações na quarta-feira.

A cotação do Brent baixou pela segunda sessão consecutiva, se bem que de forma muito mais moderada, depois da queda de 13% na véspera, com as atenções focadas nas decisões que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo venha a tomar, em função do veto aos produtos energéticos russos.

O embaixador dos Emirados Árabes Unidos (EAU) manifestou-se a favor do aumento da produção, mas o ministro da Energia do país, Suhail bin Mohammed al Mazrouei, declarou-se favorável ao cumprimento das quotas atuais.

Os analistas duvidam da capacidade dos membros da OPEP em aumentar a produção de forma rápida, para cobrir a oferta russa, dúvidas estas que são anteriores ao início da invasão russa da Ucrânia.

