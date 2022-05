O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,76 dólares abaixo dos 109,34 com que fechou as transações na sexta-feira.

Os investidores estão pendentes da possível limitação da procura face à possibilidade de uma interdição do petróleo russo pela União Europeia, segundo analistas.

Os observadores do mercado apontaram que os investidores estão a seguir com atenção o impacto das restrições impostas pelo governo chinês para conter uma nova vaga do novo coronavirus e a evolução da invasão russa da Ucrânia.

