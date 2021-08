O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 78 cêntimos abaixo dos 68,97 dólares com que encerrou as transações na terça-feira.

A cotação baixou depois de se conhecer que os stocks de petróleo nos EUA baixaram na semana passada 3,2 milhões de barris.

Porém, as reservas de gasolina nos EUA aumentaram em 700 mil barris no mesmo período, o que aumentou entre os analistas as dúvidas sobre a evolução da procura.

RN // PDF

Lusa/Fim