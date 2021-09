O petróleo do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a cotar 44 cêntimos abaixo dos 79,53 dólares com que encerrou as transações na segunda-feira.

Durante uma sessão volátil, o Brent alcançou os 80,70 dólares às 19.27 de Lisboa - passando acima do limiar dos 80 dólares pela primeira vez em três anos -, mas caiu depois para perto dos 78 dólares, acabando contudo em alta.

Para justificar esta valorização do preço do baril, os analistas mencionam fatores como a inquietação dos investidores com uma escassez da oferta quando se verifica o aumento da procura em diversos países, à medida que as restrições socioeconómicas determinadas pelo combate à pandemia do novo coronavírus são levantadas.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) prevê que o consumo mundial de crude continue a aumentar no médio prazo, até 104,4 milhões de barris diários (mbd) em 2026, o que representa mais 4,4 mbd do que em 2019 e 13,8 mbd mais que em 2020, quando a procura de petróleo se contraiu fortemente devido à pandemia.

RN//RBF

Lusa/fim