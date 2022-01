O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 40 cêntimos abaixo dos 88,32 dólares com que fechou as transações na quinta-feira.

O Brent voltou hoje a acabar a sessão a descer, depois de ter atingido na primeira metade desta semana valores inéditos desde outubro de 2014, impulsionados pela conjugação da escassez da oferta global e com o aumento da procura.

O aumento dos stocks de petróleo dos EUA, acrescido da perspetiva de a inflação conter o crescimento da procura, contribuiu para travar por enquanto a subida da cotação do crude europeu.

