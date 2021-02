O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 55 cêntimos acima dos 58,81 dólares com que fechou as transações na quinta-feira.

O preço do crude continua em evoluir em níveis anteriores aos da pandemia, dado o otimismo sobre os programas de vacina e a possibilidade de as restrições serem reduzidas nos próximos meses.

Uma acentuada descida das reservas de petróleo dos EUA aumentou a confiança na força da recuperação, enquanto a redução da produção por parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo também contribui para impulsionar os preços.

